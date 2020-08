Trotz schlechter Kritiken: „Metallica“ wollten erneut mit Lou Reed arbeiten

Obwohl das 2011 erschienene Album „Lulu“ von „Metallica“ und Lou Reed von den Kritikern als misslungen abgestempelt wurde, hatte die Band darüber nachgedacht, erneut mit dem Musiker aufzunehmen.

Drummer Lars Ulrich meinte im Interview mit „NME“ dazu: „Ich würde jederzeit und überall mit Lou spielen, und er wusste das. Er hatte diese Idee schon lange, und als wir zusammen in der Rock And Roll Hall of Fame spielten, hatte er in Gedanken die perfekte Band gefunden, um seine Vision zu verwirklichen, und wir sprachen darüber, noch mehr Dinge zusammen zu machen. Wir haben uns einfach so verbunden gefühlt und sind bis zu seinem sehr frühen und verfrühten Ende in Kontakt geblieben. Ich würde alles für diesen Mann tun.“

Daraus wird leider nichts mehr: Lou Reed ist übrigens im Oktober 2013 an den Folgen seiner Lebererkrankung gestorben.

Foto: (c) Universal Music