Tyra Banks wünscht sich „Coyote Ugly“-Fortsetzung

Tyra Banks will eine Fortsetzung von „Coyote Ugly“ machen.

In einem Gespräch mit „Variety“ anlässlich des 20. Jubiläums der Romantik-Komödie sagte die 46-Jährige: „Ich habe schon seit einiger Zeit die Leidenschaft, eine Fortsetzung von ‚Coyote Ugly‘ zu machen. Ich habe mich sogar an Jerry Bruckheimer, das Team und den Originalautor gewandt und sie hatten einige Jamsessions, um herauszufinden, was es sein könnte.“

In ‚Coyote Ugly‘ spielte Piper Perabo die Hauptrolle als Violet Sanford, eine aufstrebende Musikerin, die in einer Bar arbeitet, um ihr Lampenfieber zu überwinden und Geld zu verdienen. Tyra spielt in dem Film die Barkeeperin Zoe.

Foto: (c) PR Photos