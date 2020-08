Udo Lindenberg während Corona: Malen statt rocken

Udo Lindenberg ist derzeit offenbar nicht sehr inspiriert, Musik zu machen. Das gestand der Panikrocker gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“. Während er Corona-Pandemie will der 74-Jährige seinen Fans aber Mut machen.

Lindenberg sagte: „Ich will allen Mut machen, in Ausnahmesituationen kreativ zu werden und neue Seiten an sich zu entdecken. Ich selbst widme mich der Malerei. Wenn ich so richtig dabei bin, dann überkommt mich absolute Besessenheit, ähnlich wie bei der Musik.“

Udo Lindenberg musste seine geplante Tour wegen der Pandemie absagen. Nach Angaben des Veranstalters waren die Konzerte nahezu ausverkauft.

Foto: (c) Warner Music / Tina Acke