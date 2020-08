Van Morrison wünscht sich Rückkehr zur Normalität für Konzerte

Van Morrison sehnt sich nach Normalität bei Konzerten zurück.

Auf seiner Website rief der 75-Jährige seine Kollegen auf, sich noch stärker dafür einzusetzen, erneut Konzerte vor einem großen Publikum veranstalten zu können. Morrison schrieb: „Wie ihr wisst, spielen wir in Newcastle Upon Tynes Gosforth Park, im Electric Ballroom und im The London Palladium Gigs, bei denen die sozialen Distanzierungsmaßnahmen eingehalten werden. Dies ist keine Lösung für die Zukunft. Wir müssen dazu in der Lage sein können, zukünftig vor einem großen Publikum spielen zu können.“

Das letzte Album von Van Morrison „Three Chords & the Truth“ erschien übrigens im Oktober 2019.

