Veronica Ferres kann ihre Stalker nicht mehr zählen

Veronica Ferres ist unzählige Male von Stalkern verfolgt worden.

Das verriet die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit dem „Spiegel“. Die 55-Jährige sagte: „Ich hab‘ aufgehört mitzuzählen, wie viele Stalker ich in der Vergangenheit hatte. Wenn ich nur die richtig schweren Fälle zähle, waren es sicher 15. Diese Erfahrungen sind der unangenehme Teil der Prominenz. Wir Menschen in der Öffentlichkeit bieten eine riesige Projektionsfläche für unerfüllte Wünsche.“ Auch Erfahrung mit aufdringlichen Kollegen habe sie machen müssen.“

Ab Mitte der 1990er Jahre habe es angefangen, dass sie „Opfer von Verrückten“ geworden sei, so Ferres.

