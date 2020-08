VMAs 2020: Eiskalte Lady Gaga

Lady Gaga bereitet sich auf ihren Auftritt bei dem diesjährigen MTV Video Music Awards am kommenden Sonntag (30.08.) vor. Und dabei scheut sie keine Mühe und greift offenbar zu gewöhnungsbedürftigen Methoden.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin nämlich ein Foto von sich, das sie nur mit Maske begleitet in einer Wanne voller Eiswürfel sitzend zeigt. Dazu fügte sie das Hashtag #vmas an. Was genau Gaga mit dieser Methode bezweckt und wie es ihren Auftritt bei den VMAs besser machen wird, ist nicht bekannt.

Lady Gaga wird übrigens bei den VMAs gemeinsam mit Ariana Grande ihren Hit „Rain On Me“ erstmals live performen.

Foto: (c) Universal Music