Was kommt da von The Weeknd und Calvin Harris?

Vier volle Becher mit Getränken, The Weeknd und Calvin Harris auf einem Foto. Das könnte doch bedeuten, dass ein gemeinsamer Song der beiden kommt. Zumindest spekulieren das die Fans.

The Weeknd hat das Bild auf „Instagram“ hochgeladen und dazu geschrieben: „Seid nicht zu verwirrt.“ Einige Fans kommentieren darunter: „Hat das etwas zu bedeuten.“ Oder. „Calvin Harris und The Weeknd Collaboration?“ Ein weiteres Indiz für die Zusammenarbeit lieferte kurze Zeit später der schottische DJ. Harris postete nämlich einen kurzen Ausschnitt aus dem Track „Over Now“ in seiner „Instagram“-Story. Ob das der gemeinsame Song ist?

The Weeknd hat übrigens für Beirut gespendet.

Foto: (c) PR Photos