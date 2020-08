„Waves Like Wall“ und ihr neues Album

„Waves Like Wall“ ist eine Band aus Ingolstadt, die seit 2012 existiert und Ende Juni ihr erstes gleichnamiges Album auf den Markt gebracht hat. Sieben Jahr ließen sich die Jungs um Gitarrist Tobi dafür Zeit. Im Interview mit „awyafromlife.com“ sagte er: „Es gab in dieser Zeitspanne auch kleine Veröffentlichungen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt wussten wir einfach, dass wir nicht länger von EP zu EP leben möchten. Deshalb haben wir uns in jeder Hinsicht Zeit gelassen, wollten nochmals richtig ausarbeiten ‚wer wir denn sein wollen‘ und so mit dem Album einen Maßstab für uns selbst setzen.“

Und hier Trackliste und Line-up der Band:

Trackliste:

01.TIME

02.SINKING BATTLESHIP

03.CHOICE

04.CHAINBREAKER

05.BURIED

06.REDEMPTION

07.WORLD IN FLAMES

08.TRUE STRENGTH

09.TURN

10.THE PAIN

Line-up:

Marki – Vocals

Willy – Guitar

Flo – Guitar

Haunzi – Bass

Tobi – Drums

Foto: (c) LooMee TV