Will Smith: „Reinigt eure Bälle“

Will Smith nimmt das mit der Hygiene zu Coronazeiten äußerst ernst.

Ein „Instagram“-Video, in dem er einen Basketball zugeworfen bekommt, beweist das. Darin ist nämlich zu sehen, wie Smith den auf ihn zufliegenden Ball per Bearbeitungseffekt in der Luft anhält, dann erst desinfiziert und sich einen Mund-Nase-Schutz anzieht, bevor er ihn letztlich in die Hand nimmt, auf den Boden tippt und Richtung Korb wirft. Smith schrieb dazu: „Hey Leute, bleibt gesund. Und stellt sicher, dass ihr eure Bälle reinigt.“ Und da Smith das Ganze natürlich in seiner englischen Muttersprache verfasst hat, steht da „balls“, was übersetzt auch „Eier“ bedeuten kann. Dementsprechend fügte der Schauspieler hinzu: „Verdammt, das kam nicht richtig rüber.“

Will Smith wird im September übrigens 52 Jahre alt.

