Wincent Weiss „festigt eure Beziehung wie eine Hochzeit in Las Vegas“

Wincent Weiss zieht es so langsam aber sicher wieder zurück auf die großen Konzertbühnen des Landes – und das ist seiner Meinung nach eine tolle Nachricht für alle frischverliebten Pärchen.

Via „Instagram“ verkündete der 27-Jährige einen Auftritt am 18. September in der Waldbühne Berlin. Dazu schrieb er: „Kleine Notiz, weil schon ein paar Fragen kamen: Wir stehen für Vielfalt und Diversität! Bei uns sind alle Beziehungskonstellationen jederzeit herzlich willkommen. Also, wenn ihr ein Pärchen seid oder gerade werdet: Zeigt eure Liebe, kommt zusammen zum Konzert, auch wenn ihr nicht in einem Haushalt wohnt. Das festigt eure Beziehung wie eine Hochzeit in Las Vegas!“ Na, das klingt doch verlockend.

Übrigens: Wincent Weiss scheint ein gemeinsames Projekt mit Johannes Oerding am Laufen zu haben.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music