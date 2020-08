„Wingenfelder“: „Das Prinzip Hoffnung finde ich immer noch ganz ok“

Politisch und poetisch, mal draufhauen, mal den Moment genießen, doch immer mit der typischen Lässigkeit – so ist das neue Doppelalbum „SendeschlussTestbild“ von „Wingenfelder“, welches am 18. September erscheint. Darauf befinden sich zehn Songs sowie zehn zusätzliche Live-Tracks, sozusagen als Dankeschön und zehnjähriges Geburtstagsgeschenk für die Fans. Kai Wingenfelder erzählte laut „MCS“ dazu: „Ich finde es schön, gerade in der heutigen Zeit kein rein negatives Album zu machen. Es ist uns wichtig, Flagge zu zeigen, aber es ist auch ein Album, das positiv endet und Momente zum Luftholen lässt. (…) Das Prinzip Hoffnung finde ich immer noch ganz ok.“

Die passende Jubiläumtournee findet übrigens Anfang 2021 statt. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die Termine verschoben werden. Hier die neuen:

19.02.21 Hannover, Capitol Theater

20.02.21 Hamburg, Gruenspan

24.02.21 Berlin, Frannz Club

27.02.21 Osnabrück, Rosenhof

28.02.21 Köln, Gloria

05.03.21 Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

06.03.21 Erfurt, HsD

11.03.21 Hemer, Altes Casino

14.03.21 Oberhausen, Turbinenhalle 2

19.03.21 Mannheim, Kulturhalle

Foto: (c) LooMee TV