Yungblud und Denzel Curry: Rock meets Rap

Rock meets Rap: Yungblud kündigte via „Instagram“ eine Kollaboration mit Rapper Denzel Curry an.

Der 23-Jährige postete ein Video, in welchem er sagte: „Denzel Curry, bist du bereit?“ Außerdem ist in einer Illustration zum Clip zu sehen, wie der Rockmusiker eine Zitrone hält, in die er seine Nägel drückt, ein Indiz auf den Namen des Songs. Wie „Bang Showbiz“ berichtet, heißt dieser nämlich „Lemonade“ und ist seit Mitternacht erhältlich. Er ist der Nachfolger von Yungbluds aktueller Single „Strawberry Lipstick“, die auf seinem anstehenden zweiten Album zu finden sein wird.

Übrigens arbeitet Yungblud auch an einer Kollaboration mit „Bring Me The Horizon“. Wie „Bang Showbiz“ weiter berichtete, hatte deren Frontmann Oliver „Oli“ Sykes das verraten. Er sagte: „Genau, wir haben etwas geplant, wir werden etwas veröffentlichen.“

Foto: (c) PR Photos