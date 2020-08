Yvonne Catterfeld bastelt eine Schultüte

Yvonne Catterfeld hat einen aufregenden Samstag vor der Brust. Ihr Sohn Charlie wird eingeschult.

Und was macht die stolze Mama? Die bastelt eine Schultüte! Und wie wird die Tüte bestückt? Scheinbar mit jeder Menge Minions! Catterfeld postete via „Instagram“-Story zwei Bilder, die die kleinen gelben Kultfiguren zeigen. Sie schrieb dazu: „Schuleinführung am Samstag und die Nächte werden länger, weil mein Sohn meinte, ne Schultüte mit den Minions wäre toll…“ Was macht man als liebende Mama nicht alles für das Glück seines eigenen Kindes…

Übrigens: Yvonne hat ein neues Album in der Mache.

Foto: (c) Universal Music / Hannes Casper