Zac Efron plant Umzug nach Australien

Raus aus Hollywood, ab nach Down Under – Zac Efron plant einen großen Umzug. Der 32-Jährige möchte nämlich nach Byron Bay in Australien ziehen. Das berichtet „TMZ“ mit Berufung auf einen Insider. Sie schreiben: „Unserer Quelle zufolge ist Zac ausgebrannt in und um Hollywood zu wohnen – er war nie einer, der gerne im Rampenlicht oder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, und wir haben erfahren, dass er die Paparazzi nicht mag, die ihm in der Stadt folgen.“

Auch die Corona-Pandemie soll ein Grund für den Umzug sein. So fühle sich Efron in Byron Bay sicherer.

Zac Efron wurde übrigens schon in Byron Bay gesehen. Dort hatte er ein Date.

