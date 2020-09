„AC/DC“: Hinweis auf neues Album?

Im vergangenen Jahr gab es bereits Gerüchte darüber, dass „AC/DC“ ein neues Album in der Mache hätten. Das könnte jetzt wahr werden, zumindest hoffen das die Fans.

Die Band hat nämlich in den sozialen Medien nicht nur jeweils das Profilbild geändert, sondern auch einen Clip veröffentlicht, in dem ein flackernder, roter Blitz zu sehen ist. Für „AC/DC“-Fans ein klarer Hinweis: Etwas neues wird kommen! Eine Tour ist aber schwer vorstellbar in Corona-Zeiten, daher scheint ein neues Album wahrscheinlicher.

Frontmann Brian Johnson vermisst übrigens die Live-Musik, wie er kürzlich in einem Interview verraten hat.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos