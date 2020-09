Adele über Nicole Richie: „Du bist der Inbegriff von Selbstliebe“

Adele hat Nicole Richie zum Geburtstag verspätete Grüße via „Instagram“ geschickt. Die Sängerin postete ein lustiges Video, in dem zu sehen ist, wie Richie sich hinter dem Backofen versteckt und ihrer Freundin Adele einen gehörigen Schrecken einjagt, indem sie überraschend aus ihrem Versteck sprang.

Dazu schrieb die Sängerin: „Verspätete Geburtstagsgrüße an Nicole Richie, meine tägliche Dosis Anmut. Ich bewundere dich und liebe dich so sehr. Du bist der Inbegriff von Selbstliebe und absoluter Wildheit! Du wirst von so vielen geschätzt, mein Engel! Bring uns weiter zum Lachen, wir verehren dich bis zum Mond und wieder zurück.“

Nicole Richie hatte übrigens schon am 21. September Geburtstag gehabt, sie wurde in diesem Jahr 39 Jahre alt.

