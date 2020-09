„Ätna“ verschieben erneut ihre Europatour

Das Dresdner Elektro-Duo „ÄTNA“ hat am 14. Februar sein Debütalbum „Made By Desire“ rausgebracht. Ihre für März geplante Europatournee mussten sie dann aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verschieben. Wie „musikexpress“ berichtet, wurde sie nun nochmals verschoben. Inéz Schaefer und Demian Kappenstein touren also erst Ende des Jahres und Anfang 2021 durch Europa. So Corona es zulässt, auf jeden Fall.

„ÄTNA“ live 2020/21 – hier sind die Ersatztermine:

17.11. A-Salzburg, Rockhouse Bar

18.11. CH-Winterthur, Salzhaus

19.11. CH-Luzern, Südpol

21.11. CH-Basel, Humbug

09.04. Kassel, Kulturzentrum Schlachthof

10.04. Münster, Gleis 22

18.04. München, Ampere

19.04. A-Wien, Fluc

28.04. Wiesbaden, Kesselhaus Schlachthof

29.04. Jena, Kassablanca

26.05. Dresden, Beatpol

31.05. Berlin, Gretchen

Foto: (c) Humming Records / Iga Drobisz