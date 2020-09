Aimee Osbourne: Bald Debütalbum unter dem Künstlernamen Aro

Aimee Osbourne hat Ende Juli unter dem Künstlernamen Aro ihre erste Single „Shared Someting With The Night“ rausgebracht. Er ist auch Bestandteil ihres Debütalbums, das sie unter dem Künstlernamen Aro veröffentlichen will. In ihrem ersten und eher düsteren Song verarbeitet die älteste Tochter von Ozzy und Sharon Osbourne ihre Zeit in New York, in der sie sich allein und verloren gefühlt habe, wie sie gegenüber dem „Rolling Stone“ verriet.

Sie sagte: „Ich war noch nicht vollständig damit verbunden, wer ich wirklich bin und was das noch bedeutet. Ich hing von der Zustimmung eines anderen ab, um meinen eigenen Selbstwert zu bestimmen.“ In der ersten Album-Auskopplung „Shared Something With The Night“ bringt Osbourne das Unbehagen über diesen Konflikt mit sich selbst zusammen.

Einen Veröffentlichungstermin für das Album mit dem Namen „Vacare Adamare“ hat die 37-Jährige aber noch nicht mitgeteilt.

