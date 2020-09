AJ McLean tanzt bei „Dancing with the Stars“ mit

AJ McLean tritt bei „Dancing with the Stars“ an.

Das teilte der 42-jährige „Backstreet Boy“ via „Twitter“ mit. Der TV-Sender „ABC“ bestätigte seine Teilnahme am US-Pendant zu „Let’s Dance“. McLean schrieb: „Ich möchte mich bei meiner Frau und meinen zwei Töchtern bedanken, dass sie Daddy in dieses Abenteuer ziehen lassen“.

Unterstützung erhält McLean auch von seinem Bandkollegen Nick Carter, der an der Show bereits 2015 teilgenommen hat und den zweiten Platz belegte.

Foto: (c) PRN / PR Photos