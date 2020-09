Alicia Keys: Angst um ihre Söhne

Jede Mutter macht sich Sorgen um ihre Kinder, doch in einer Welt, in der Schwarze einfach so erschossen werden, ist die Angst um deren Sicherheit noch viel größer. So ergeht es jedenfalls Alicia Keys.

Die Sängerin erzählte dem „Telegraph Magazine“: „Mache ich mir Sorgen um meine Söhne? Ja! Ist das Terror? Ja! Ist es schrecklich, das überhaupt in Betracht zu ziehen? Dass ein Kind über Polizisten denkt: ‚Ist das ein guter oder schlechter Kerl?‘ Das ist verrückt! Es gibt genug ehrenwerte Polizisten, aber sich selbst darauf zu trainieren zu denken, dass es neun von zehn Mal nicht gutgehen wird… Wow!“

Alicia Keys hat mit ihrem Mann Swizz Beats insgesamt zwei Söhne, den neunjährigen Egypt und den sechsjährigen Genesis.

