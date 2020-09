Alicia Keys: Ihr neues Album kommt am…

Diese Überraschung von Alicia Keys ist gelungen.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin ein Video, in dem etliche Kommentare ihrer Fans zu sehen sind, die fragen, wann denn nun endlich ihr neues Album „Alicia“ kommt. Und die Sängerin beendet dieses Video mit dem Datum: 18. September. Das heißt also, bereits ab diesen Freitag ist die Platte verfügbar. Keys schrieb zu dem Clip noch: „Save the date.“

Erst letzte Woche (11.09.) hatte Alicia Keys ihre neueste Single „Love Looks Better“ herausgebracht.

Foto: (c) PRN / PR Photos