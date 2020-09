Alicia Keys über ihre neue Single „Love Looks Better“

Alicia Keys hat ihre neue Single „Love Looks Better“ veröffentlicht. Damit gab die R&B-Sängerin ihren Fans einen weiteren Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Album „Alicia“. „Love Looks Better“ wurde von Ryan Tedder mitgeschrieben und mitproduziert.

In einer Presseerklärung sagte die 39-Jährige: „Dieses Lied hat eine solche Energie! Es geht wirklich darum, wie beschäftigt wir geworden sind, wie schnell wir uns daran gewöhnt haben, uns zu bewegen. Und jetzt stellen wir fest, dass meine Liebe besser zu dir passt. Es ist Zeit, wirklich füreinander präsent zu sein. Es fühlt sich wie etwas an, das wir jetzt alle verstehen können. Es ist die perfekte Energie für die Veröffentlichung meines neuen Albums ‚Alicia‘. Es ist eine raffinierte Melodie. Sie wird sich in deinem Kopf verfangen und du wirst nicht aufhören können zu singen.“

„Love Looks Better“ wurde übrigens am Donnerstagabend (10.09.) bei der „2020 NFL Kickoff“-Sendung uraufgeführt.

Foto: (c) Loredana Sangiuliano / PR Photos