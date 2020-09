Aloe Blacc mit neuer Single

„Hold On Tight“ heißt die dritte Single aus dem neuen Album „All Love Everything“ von Aloe Blacc. Und die wird vorgestern (04.09.) veröffentlicht.

In der Pressemitteilung steht zu der Single: „‘Hold On Tight‘“ ist eine inspirierende Hymne, in der Aloe seine Fans zu mehr Verletzlichkeit und Offenheit ermutigt. (…) Der Track versteht sich als eine Art Ode an den Durchhaltewillen und die Einheit – eine Botschaft der Hoffnung, die in diesen Zeiten so dringend gebraucht wird.“

Das Album „All Love Everything“ kommt übrigens am 2. Oktober. Es ist Aloe Blaccs erstes Album nach sieben Jahren.

Foto: (c) STPR / PR Photos