Aloe Blacc: Nach sieben Jahren kommt ein neues Album

Am 2. Oktober ist es so weit. Dann nämlich kommt das langersehnte neue Album von Aloe Blacc. Zuletzt hatte er 2013 das Album „Lift Your Spirit“ veröffentlicht.

Sein neustes Album heißt „All Love Everything“ und in einer Pressemitteilung dazu steht: „Die Tracks auf ‚All Love Everything‘ wurden stark von Aloes neuer Rolle als Familienvater geprägt und stellen die allererste Songsammlung des Singer/ Songwriters dar, die er als Vater komponierte. Eine Reise, auf der er seine ohnehin schon tiefgehende künstlerische Palette noch ausbaut und erweitert.“ Und für alle, die es nicht mehr abwarten können, gibt es schon jetzt drei Singles aus dem neuen Album: „I Do“, „My Way“ und „Hold On Tight“.

Und hier die Tracklist zum Album:

1. Family

2. All Love Everything

3. My Way

4. Wherever You Go

5. Nothing Left But You

6. Glory Days

7. I Do

8. Corner

9. Hold On Tight

10. Harvard

