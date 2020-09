Amadeus Austrian Music Awards 2020 finden heute statt

Die Amadeus Austrian Music Awards werden heute Abend (10.09.) vergeben. Eigentlich hätten die Verleihung bereits am 23. April stattfinden sollen, doch die Coronavirus-Pandemie macht der Preisverleihung einen Strich durch die Rechnung. Deswegen findet die Awardshow jetzt im Rahmen einer TV-Sendung statt und wird vom ORF übertragen. Ein erster Gewinner steht schon fest: André Heller wird für sein Lebenswerk geehrt. Und ansonsten könnte DJ Ötzi gleich mehrere Preise abräumen.

Und hier alle Nominierten der 20. Amadeus Austrian Music Awards:

SONG DES JAHRES

„Herr Inspektor“ – Seiler und Speer

„Chaos“ – Mathea

„Ciao Baby“ – Wanda

„Kaleidoskop“ – Pizzera & Jaus

„Puta Madre“ – Raf Camora feat Ghetto Phénomène

ALBUM DES JAHRES

„20 Jahre DJ Ötzi – Party Ohne Ende“ – DJ Ötzi

„Für immer“ – Seiler und Speer

„S’klane Glückspiel“ – Voodoo Jürgens

„Vernissage My Heart“ – Bilderbuch

„Zenit“ – RAF Camora

LIVE-ACT DES JAHRES

Bilderbuch

EAV

Folkshilfe

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

SONGWRITER DES JAHRES

„Alte Seele“ – Lemo, Text & Musik: Lemo

„Gib mir das“ – Yasmo & die Klangkantine, Text: Yasmine Hafedh

„I steh auf Bergbauernbuam“ – Melissa Naschenweng; Text & Musik: Anita Kollmann

„Sympathy“ – Lost; Text & Musik: Kevin Lehr, Florian Ragendorfer, Thorsteinn Einarsson, Richard Gillissen

„Unbeschreiblich weiblich – Umständlich männlich“ – Semino Rossi, Text & Musik: Norbert Lambauer, Emanuel Treu, Hubert Molander

FM4 AWARD

Anger

Buntspecht

Lou Asril

Oehl

Yasmo & die Klangkantine

BEST SOUND

„Vernissage My Heart“ – Bilderbuch

„5K HD“ – High Performer

“Sonne Mond Sterne” – Julian le Play

„Inward Outward“ – Lylit

„Ingi“ – Thorsteinn Einarsson

—————-GENREKATEGORIEN—————–—

ALTERNATIVE

Buntspecht

Lou Asril

My Ugly Clementine

Pauls Jets

Voodoo Jürgens

ELECTRONIC/DANCE

Darius & Finlay

HVOB

Möwe

Parov Stelar

Wurst

HARD & HEAVY

Bloodsucking Zombies From Outer Space

Edenbridge

Our Survival Depends On Us

Russkaja

Turbobier

HIP HOP/URBAN

Dame

Hunney Pimp

KeKe

Raf Camora

Yung Hurn

JAZZ/WORLD/BLUES

5/8erl in Ehr ́n

Hans Theessink

Marina & The Kats

Wieder, Gansch & Paul

Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble

POP/ROCK

Bilderbuch

Mathea

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

Wanda

SCHLAGER/VOLKSMUSIK

Die jungen Zillertaler

Die Seer

DJ Ötzi

Melissa Naschenweng

Nockis

Foto: (c) Moritz Kuenster / PGM