Amy Allen wollte diese Geschichte unbedingt teilen

Mit „Heaven“ hat Amy Allen kürzlich einen sehr persönlichen Song veröffentlicht.

Über den Track erzählte die Sängerin laut „Warner Music“: „Seit meiner Jugend kannte ich in meinem Umfeld zwei geliebte Menschen, die mit Sucht zu kämpfen hatten, und im vergangenen Jahr verlor ich sie schließlich. Ich habe nach Leibeskräften versucht, nicht über so etwas Schmerzvolles zu schreiben, doch ich hörte in meinem Kopf wieder und wieder die Zeile ‚You’ve never been to heaven but you got pretty close last night’ und der Song schrieb sich praktisch von allein. Ich realisierte, wie wichtig es ist, diese Geschichten zu teilen, damit die Menschen wissen, dass sie nicht allein sind.“

Zuvor hatte Amy Allen ihre Fans mit ihrer Single „Difficult“ begeistert.

Foto: (c) Carly Foulkes / Warner Music