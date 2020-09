Amy Macdonald: Tour-Termine 2021

Amy Macdonald wird im Oktober (30.10.) nicht nur ihr neues Album „The Human Demands“ herausbringen, im Frühjahr geht sie mit dieser Platte dann auch auf Tour.

Los geht es im deutschsprachigen Raum am 23. April 2021 in der Samsung Hall in Zürich und endet am 04. Mai 2021 in der Hamburger Barclaycard Arena, berichtet „Promoters Group Munich“. Der exklusive Pre-Sale auf „Eventim“ startet demnach bereits heute (09.09.) um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf geht dann am Freitag (11.09.) zur selben Uhrzeit los. Über ihr Album ließ Macdonald verlauten: „Es ist natürlich ein wenig verwegen zu behaupten, man habe so etwas wie ein Alterswerk aufgenommen, wenn man gerade mal Anfang 30 ist. Aber ehrlich: Die Tage, als ich mit 18 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieb, fühlen sich so an, als lägen sie ein gesamtes Leben zurück.“

Hier die Termine für den deutschsprachigen Raum:

23.04.21 Zürich (CH), Samsung Hall

26.04.21 Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

29.04.21 München, Zenith

30.04.21 Berlin, Max-Schmeling-Halle

02.05.21 Oberhausen, König Pilsner Arena

04.05.21 Hamburg, Barclaycard Arena

Foto: (c) Universal Music