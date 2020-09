Angelina Jolie: Enttäuscht von Brad Pitt

Da ist jemand nicht gerade begeistert. Brad Pitt hat mit dem Model Nicole Poturalski Zeit in Südfrankreich verbracht. Das gefällt seiner Ex und Noch-Ehefrau Angelina Jolie so gar nicht. Denn wie Paparazzi-Fotos zeigen, war der Schauspieler mit dem Model unterwegs in Richtung Chateau Miraval. Ein sehr persönlicher Ort für Brad und Angelina, denn in der kleinen Kapelle dort gaben sie sich vor fast genau auf Tag sechs Jahren das Ja-Wort.

Ein Insider berichtete gegenüber dem „Sunday Mirror“: „Angie ist wütend und fassungslos, dass Brad so tief herablässt. Sie war sehr zuversichtlich, dass sie nach einem schrecklichen Sommer mit Kämpfen die Intensität verringern können, aber jetzt ist das völlig vom Tisch. Es macht sie wütend, dass er sich so öffentlich mit diesem Mädchen in Europa tummelt, anstatt sein Liebesleben privat und würdevoll zu verschleiern.“

Das Schloss in Südfrankreich, das im 17. Jahrhundert errichtet wurde, hatten Pitt und Jolie 2008 gemietet und später gekauft. Hier verbrachten sie viele schöne Stunden mit ihren Kindern. Dass Brad angeblich eine andere Frau in das Cheatau gebracht hat, empfindet die Hollywood-Schauspielerin angeblich als „unangenehm und unangemessen“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos