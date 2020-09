Anne-Marie und der Wochenstart nach Maß

Anne-Marie ist gut in die neue Woche gestartet: Erst feierte sie einen kleinen Erfolg im Garten, dann lieferte sie einen vierteiligen Rat an ihre 6,4 Millionen „Instagram“-Follower – aber fangen wir von vorne an.

Die Sängerin postete via „Story“ ein Bild von zwei großen, saftig aussehenden Tomaten, die sie offenbar selbst gepflanzt hat, denn sie schrieb: „Ich bin so stolz“. Dann folgte noch ein Spiegel-Selfie, auf dem sie einen wild gemusterten, blauen Pulli und rote Hausschlappen trägt. Dazu ergänzte sie: „Tipps für die Woche: Schreibe auf, was du erreichen möchtest und hake es ab, sobald es erledigt ist. Schaue nach dir und ermutige dich, wie du es bei Freunden tust. Trage deinen Lieblingslook, ohne dich vor Verurteilungen zu fürchten. (…) Und trinke mehr Wasser.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos