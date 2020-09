Arnold Schwarzenegger will Millionen für neue Wahllokale spenden

Arnold Schwarzenegger will sicherstellen, dass es bei der US-Präsidentenwahl genug Wahllokale in Gebieten der Südstaaten gibt.

Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten, schreibt der Ex-„Terminator“ in einem offenen Brief an 6000 Offizielle in den betroffenen Bezirken: “Ich habe gelesen, dass es in einigen Gebieten nur ein einziges Wahllokal im Umkreis von 160 Kilometern gibt und die Menschen dort mindestens vier Stunden lang anstehen müssen. Wenn es am Budget liegt, dass nicht mehr Wahllokale öffnen, dann kann ich helfen.”

Bereits Anfang September hatte Schwarzenegger bei „Twitter“ geschrieben, er denke sehr viel” über das Problem der geschlossenen Wahllokale nach. Er sei selbst bezeichnet sich “Fanatiker, was das Wählen betrifft”. Jetzt lässt er seinen Worten offensichtlich Taten folgen.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos