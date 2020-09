Aufmunterung von Christina Aguilera

Aufmunterung gefällig? Dann einfach mal auf dem „Instagram“-Account bei Christina Aguilera vorbeischauen. Die Sängerin postete dort mehrere Fotos von sich in einem sehr originellen T-Shirt. Auf dem weißen Kleidungsstück sind nämlich auf Brusthöhe in Herzform mehrere Post-it mit aufmunternden Sprüchen angebracht. So steht da beispielsweise: „Du bist mein Held“ und „Alles wird gut werden“.

Aguilera selbst schrieb dazu: „Lächle! Wenn du etwas Aufmunterung brauchst, schnapp dir ein Post-it.“

Christina Aguilera hat übrigens mit ihren Fans ihre alten Tagebucheinträge geteilt.

Foto: (c) PR Photos