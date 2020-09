Aurora stellt musikalisch alles in Frage

Mit „The Secret Garden“ hat Aurora einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album gegeben. Und dabei können sich ihre Fans auf etwas gefasst machen.

Gegenüber „NME“ meinte die Sängerin nämlich: „Das ist Kapitel drei meines Lebens. Es ist eine sehr neue Welt für mich. Ich konnte einige sehr neue Dinge von mir erkunden, was es so spaßig gemacht hat. Ich stelle alles in Frage, was uns zu dem gemacht hat, wie wir jetzt sind. (…) All diese seltsamen Dinge, von denen wir uns überzeugt haben, dass es die richtigen Dinge sind, was einfach nur komisch ist. Das macht keinen Sinn. Ich wundere mich einfach, wo das alles angefangen hat.“

„The Secret Garden“ von Aurora erschien letzte Woche (05.09.) Weitere Infos zu ihrem Album sind noch nicht bekannt.

Foto: (c) Universal Music / Morgan Hill-Murphy