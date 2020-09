Ava Max trauert um ihren Opa

Ava Max ist in großer Trauer: Ihr Großvater Dionis Koci ist gestorben.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin mehrere Fotos von ihm und schrieb dazu: „Heute und jeden Tag werde ich meinen wundervollen Großvater Donis Koci ehren. Er ist heute friedlich im Schlaf gestorben. Während ich das hier tippe, ist mein Herz in Millionen Teile zersprungen, aber ich wollte diese wunderbaren Bilder von ihm teilen, auf denen er das in Albanien macht, was er liebt. Er war ein Comedian und Schauspieler. Ich wusste, dass ich die Liebe für die Bühne von ihm habe. Er war die witzigste, ehrlichste Seele, die Person, die dich immer aufgemuntert hat, die Person, die dir sein letztes Hemd geben würde. Ich werde meinen Großvater für immer so in Erinnerung behalten. Du hast mir die Flügel zum Performen gegeben und hast gerade lange genug durchgehalten, um die Veröffentlichung meines Debütalbums zu sehen. Ich weiß, dass du mit mir auf dieser Bühne sein wirst. Ich liebe dich.“

Ihr Debütalbum „Heaven & Hell“ erschien letzte Woche (18.09.).

