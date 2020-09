Avril Lavigne: Benefiz-Livestream-Konzert gegen Lyme-Krankheit

Avril Lavigne sagt Lyme Borreliose den Kampf an – und das auf musikalische Art und Weise. Die Sängerin, die selbst an dieser Krankheit leidet, hat für den 25. Oktober ein Benefiz-Konzert via Livestream ins Leben gerufen. Dadurch soll Geld für den Kampf gegen diese Infektionskrankheit zusammenkommen.

In einem Statement lässt Lavigne laut „contactmusic.com“ verlauten: „Ich freue mich sehr für meine Fans und Freunde auf der ganzen Welt, mit mir und meinen besonderen Gästen an #FightLyme teilzunehmen, das der Lyme-Gemeinschaft zugutekommen wird. Es wird ein Abend, um sich an Hoffnung, großartige Musik und aufregenden Überraschungen zu erinnern.“

Weitere Infos und Tickets gibt es unter „avrillavigne.com“.

Foto: (c) PR Photos