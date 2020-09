Barbara Schöneberger: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“

Barbara Schöneberger muss ihre für diesen Herbst geplante Tour verschieben. Stattdessen wird die Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin nun nächstes Jahr ihre Konzerte geben, berichtet „Promoters Group Munich“. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Schöneberger selbst meinte auf „Instagram“ dazu: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Aufgrund der Corona-Pandemie wird meine ‚Alles Gute und so weiter‘-Tour, die eigentlich im Oktober und November 2020 stattfinden sollte, auf das nächste Jahr verschoben. Gemeinsam mit meiner Band werde ich 2021 in elf deutschen Städten auftreten, so wie es auch ursprünglich geplant war. Sämtliche Nachholtermine stehen nun fest.“

Hier die neuen Termine:

30.09.21 Halle/Saale, Steintor-Variete Halle

03.10.21 Bremen, Metropol Theater Bremen

04.10.21 Hamburg, Laeiszhalle

05.10.21 Berlin, Verti Music Hall

10.10.21 Stuttgart, Liederhalle Hegelsaal

11.10.21 Weimar, CCN Weimarhalle

12.10.21 Nürnberg, Meistersingerhalle

14.10.21 Mannheim, Rosengarten Mozartsaal

15.10.21 Düsseldorf, Tonhalle

16.10.21 Hannover, Kuppelsaal im HCC

24.10.21 München, Philharmonie im Gasteig

