„Bastille“ begeistern mit neuer Single

„Bastille“ haben Wort gehalten: Die Band hatte ja angekündigt, dass schon bald ein neuer Song erscheinen würde und es war tatsächlich auch so: Seit kurzem ist ihre neue Single „Survivin‘“ draußen.

Und die Fans sind restlos begeistert. Auf „Instagram“ meinen sie: „Das klingt so komplett anders, als alles, was ihr bisher veröffentlicht habt. Es ist großartig, wie immer!“ Und: „Ich höre mir das in Dauerschleife an. Ich habe das so sehr gebraucht. (…) Das hat mein Herz berührt.“

Zuletzt hatten „Bastille“ übrigens ihre Single „What You Gonna Do?“ veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music