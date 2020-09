„Bastille“ sind in der nächsten Bandphase

Die aktuelle Musik von „Bastille“ gefällt nicht nur ihren Fans sehr gut, sondern der Band auch selbst.

Frontmann Dan Smith meinte diesbezüglich zu „Apple Music“: „Wir machen gerade einige meiner Lieblingssongs, die wir je aufgenommen habe. Ich weiß, die Leute sagen das immer. Das ist ein Klischee aus dem Mund eines Künstlers, aber ich liebe sie wirklich. Und ich freue mich so darüber. Ich freue mich so sehr auf die Dinge, die kommen werden. Ich schätze mal, mit diesem Song und all dem sind wir in der nächsten Phase unserer Band.“

Zuletzt haben „Bastille“ übrigens die Single „Survivin‘“ veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music