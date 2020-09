„Bastille“ über ihre Single „Survivin‘“

Mit „Survivin‘“ haben „Bastille“ erst kürzlich ihre neueste Single vorgestellt. Und die Reaktionen der Fans waren überwältigend. Deswegen hat sie die Band via „Instagram“ bei ihren Anhängern bedankt.

Frontmann Dan Smith hat geschrieben: „Massive Wertschätzung an jeden, der uns Reaktionen zu ‚Survivin ‘‘ geschickt hat. Wir lieben diesen Song sehr und waren in den letzten Monaten sehr aufgeregt, ihn endlich veröffentlichen zu können. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ihn aufzunehmen und ich liebe, wie geräumig und anders er sich anfühlt. Ich liebe auch, dass es mit den Stimmen und musikalischem Handwerk vieler unserer Kumpels übersäht ist. (…) Wir haben ihn letztes Jahr geschrieben und ihn vor dem Lockdown aufgenommen. Während des Jahres hatte ich ein komisches Gefühl dabei, etwas zu veröffentlichen, was so klang, als wäre es direkt über die diesjährige Seltsamkeit geschrieben worden. Aber ich habe das überwunden und hier ist er jetzt.“

Zuvor hatten „Bastille“ übrigens ihre Single „What You Gonna Do?“ veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music