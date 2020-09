„Beastie Boys“ kündigen „Greatest Hits“-Album an

Aller guten Dinge sind drei. Das haben sich die „Beastie Boys“ auch gedacht und haben ihr nunmehr drittes Best-Of-Album angekündigt. Die Platte wird am 23. Oktober erscheinen und wird „Beastie Boys Music“ heißen. Das berichtet „musikexpress.de“. Insgesamt befinden sich 20 Songs auf der LP, die sowohl als CD und Vinyl als auch digital erscheinen wird. Neben den „Licensed To Ill“-Hits „Fight For Your Right“, „No Sleep Till Brooklyn“, „Brass Monkey“ und „Paul Revere“ sind auf der Platte auch „Shake Your Rump“ und „Hey Ladies“ von Paul’s Boutique sowie „So What’Cha Want“ und „Pass The Mic“ von „Check Your Head“ zu finden.

Hier die Tracklist des Albums „Beastie Boys Music“:

1. So What‘ Cha Want

2. Paul Revere

3. Shake You Rump

4. Make Some Noise

5. Sure Shot

6. Intergalactic

7. Ch-Check It Out

8. Fight For Your Right

9. Pass The Mic

10. Don’t Play No Game That I Can’t Win

11. Body Movin‘

12. Sabotage

13. Hold It Now, Hit It

14. Shadrach

15. Root Down

16. Brass Monkey

17. Get It Together

18. Jimmy James

19. Hey Ladies

20. No Sleep Til Brooklyn

