Beatrice Egli über einen ganz besonderen Song

„Mein Herz“ war die erste Single von Beatrice Egli nach ihrem „DSDS“-Sieg 2013. Sieben Jahre später kann die 32-Jährige auf sechs Studioalben zurückblicken. Doch ihre erste Single ist und bleibt ein ganz besonderer Song.

Bei „Instagram“ schreibt die Sängerin: „Der Song ‚Mein Herz‘ ist eine ganz wichtige und besonders schöne Station meiner Zeitreise. Denn damit hat alles angefangen. Seitdem brennt mein Herz für die Musik, für die Konzerte, für all unsere gemeinsamen Erlebnisse, für euch.“

„Mein Herz“ ist natürlich auch auf dem Best Of Album von Beatrice Egli vertreten. „BUNT – Best Of“ erschien am 14. August.

Foto: (c) Universal Music