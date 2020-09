Tschüss Sommer, hallo Herbst. Beatrice Egli verabschiedet sich vom Sommer, schwelgt aber vorher nochmal in Sommer-Erinnerungen.

Auf „Instagram“ schreibt die Sängerin: „Ich glaube, so langsam müssen wir uns leider vom Sommer verabschieden. Aber es bleiben so viele Sonnen-Momente im Herzen. Wie dieser zum Beispiel, als der Sonnenschirm und ich im Partnerlook waren.“ Und tatsächlich, auf dem Foto ist zu sehen, dass Egli mit einem gelb-weiß gestreiften Rock am Strand sitzt und auch der Sonnenschirm ist sonnengelb gestreift. Nur der Strohhalm in der gelben Limonade ist türkis-weiß gestreift.

Foto: (c) Universal Music