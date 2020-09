Bebe Rexha: „Schreibt mir“

Eine persönliche Nachricht von Bebe Rexha, exklusive Infos zur Veröffentlichung neuer Songs – all das ist jetzt möglich. Unter der Nummer „917-809-5815“ können Fans der Sängerin texten und auch Nachrichten von ihr erhalten.

In einem „Instagram“-Video, in dem Bebe dies erklärt, meinte sie am Ende noch so ihren Fans: „Bald wird es rund gehen.“ Den Clip selbst versah die 31-Jährige mit den Worten: „Schreibt mir.“

Bebe Rexha wartet übrigens auf den richtigen Moment, bis sie ihr neues Album veröffentlichen wird.

Foto: (c) PR Photos