Ben Johnston von „Biffy Clyro“: „Nächste Generation wird unseren Planeten vor Zerstörung bewahren“

Mitte August haben “Biffy Clyro” mit drei Monaten Verspätung ihr achtes Studioalbum “A Celebration of Endings” rausgebracht.

Im Interview mit „genreisdead.de“ erklärte Ben Johnston, welche Message das Album hat: „Es ist ein ziemlich hoffnungsvolles Album. Wir haben schon noch ziemlich viel Hoffnung für die Zukunft. Das Album ist offensichtlich pre-Covid, aber auch da liefen einige Dinge schon ziemlich mies, als wir das Album geschrieben haben – zumindest fühlte es sich für uns so an. Aber wir haben Glauben an die nächste Generation. Ich denke auch, genau das ist es. All diese schlechten Dinge, die du hörst, kommen meist von alten Männern, die sich wie Arschlöcher verhalten und einfach nicht das Richtige tun, sowohl für unseren Planeten oder uns Menschen. Ich habe aber wirklich große Hoffnung auf die nächste Generation, auch dank Menschen wie Greta [Thunberg], Menschen, die für unseren Planeten kämpfen. Diese Menschen sind die Macht der Veränderung, weil sie auf einem Planeten geboren wurden, der offensichtlich zerstört wird, also was bleibt ihnen noch anderes übrig? Daher habe ich Glauben daran, dass die nächste Generation diese Veränderungen durchsetzen kann, um unseren Planeten vor der endgültigen Zerstörung zu bewahren.“

Eigentlich hätten „Biffy Clyro“ dieses Jahr ganz groß ihr 20-jähriges Jubiläum feiern sollen, doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde nichts daraus.

