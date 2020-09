Beyoncé: Extravagante Geburtstagsfeier

Beyoncé hat sich und ihrer Familie zu ihrem Geburtstag einen ganz besonderen Ausflug gegönnt.

Die Sängerin hat sich vor der Küste der kroatischen Ortschaft Cavtat eine Luxusjacht gemietet. Mit an Bord: Ehemann Jay-Z und die drei gemeinsamen Kindern Blue Ivy, Sir und Rumi. Die Miete für eine Woche auf dem Schiff: schlappe zwei Millionen Dollar. Wie die „Daily Mail“ berichtet, ist die Jacht 13 Meter und knapp 106 Meter lang. Damit ist das Schiff ungefähr so lang, wie ein Fußballfeld. An Bord finden sich für die VIP-Gäste acht luxuriöse Kabinen und eine umfassende Ausstattung. Man kann sich im Spa entspannen, es gibt ein Fitnessstudio an Bordm ein Kino und natürlich einen Pool an Deck.

So lässt es sich am Geburtstag doch gut aushalten.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos