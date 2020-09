Bill und Tom Kaulitz: Geburtstagsparty mit vielen Erinnerungen

Was für eine Party zum 31. Geburtstag für Bill und Tom Kaulitz. Die beiden hatten nämlich vorgestern (01.09.) Geburtstag. Heidi Klum hat ihre Follower via „Instagram“ an dem Tag teilhaben lassen.

Bei der Gartenparty gab es erstmal ein Geschenk für beide: Bill und Tom haben von Heidi eine Kette bekommen. Direkt nach dem Auspacken fragt sie: „Mögt ihr sie? Wisst ihr, was das ist? Das seid ihr mit 15 Jahren!“ Und tatsächlich: als sie die Kamera direkt auf den Anhänger hält, erkennt man es: das sind Bill und Tom in ganz jung und als Manga. Außerdem gab es gleich drei Geburtstagstorten: eine mit Figuren von den Zwillingen – auch in jungen Jahren -, eine mit der Aufschrift „Durch den Monsun“ und eine mit dem Cover von Bills Buch „Career Suicide“. Am Ende des Abends wurde auch noch ein Selfie gepostet: Bill, Tom und Heidi tragen Cappies im Partnerlook auf denen steht: „Kaulitz“. Dabei ist Tom „Kaulitz 1“, Bill die Nummer 2 und Heidi die Nummer 3.

Für die Unterhaltung am Abend sorgte übrigens ein Magier.

Foto: (c) Lado Alexi / Universal Music