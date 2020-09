Billboard Music Awards 2020: Taylor Swift könnte Geschichte schreiben

Bei den diesjährigen Billboard Music Awards im Oktober (14.10.) könnte Taylor Swift einige Rekorde brechen. Die Sängerin ist nämlich in der Kategorie „Bester Künstler Allgemein“ nominiert und sollte sie dies gewinnen, wäre das ihr drittes Mal in dieser Kategorie. Dies ist noch keinem Künstler sonst gelungen, berichtet „billboard.com“.

Auch in der Kategorie „Bester Billboard 200 Album“ könnte Swift rekordhaft zum dritten Mal gewinnen, genauso wie in den Kategorien „Top Billboard 200 Künstler“ und „Beste Künstlerin“. In diesen Kategorien wäre es ihr jeweils vierter Sieg.

Übrigens: Die meisten Nominierungen hat dieses Jahr Post Malone eingefahren.

Foto: (c) Universal Music