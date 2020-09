Billie Eilish: Kein neues Album während Corona-Pandemie

Das neue Album von Billie Eilish wird definitiv nicht während der Pandemie herauskommen.

Das hat ihr Bruder und Produzent Finneas O’Connell gegenüber der „Sun“ klargestellt. Er sagte: „Ich habe den verzweifelten Wunsch, es nicht während Covid-19 zu veröffentlichen. Es ist das Impfstoff-Album! Ich möchte, dass es das Album ist, zu dem jeder in der Straße tanzt.“ Trotzdem arbeiten die beiden sehr fleißig an der neuen Platte. O’Connell fügte hinzu: „Billie und ich arbeiten mit Volldampf an ihrer neuen Platte. Ich arbeite auch an meinem eigenen Album.“

Mit ihrem Debütalbum „We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ ist Billie Eilish der ganz große Durchbruch gelungen.

Foto: (c) PR Photos