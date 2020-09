„Blackfield“: Albumveröffentlichung verschiebt sich

Fans von „Blackfield“ brauchen jetzt noch etwas Geduld. Die Veröffentlichung ihres Albums „For The Music“ verschiebt sich. Und dieses Mal ist nicht Corona schuld, sondern es gibt technische Probleme, berichtet „Warner Music“. Demnach kommt die Platte nicht wie geplant am 02. Oktober heraus, sondern erst zwei Monate später am 04. Dezember.

Im Oktober (02.10.) erscheint als kleiner Trost die neue Single „Under My Skin“.

Als ersten Vorgeschmack auf das Album hatten „Blackfield“ bereits die Single „Summer’s Gone“ veröffentlicht.

Foto: (c) LooMee TV