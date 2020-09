„Blackpink“: Ihr Debütalbum erscheint am…

Mit „Ice Cream“ haben „Blackpink“ eben erst einen Knaller veröffentlicht und jetzt folgt schon der Nächste. Das Erscheinungsdatum ihres Debütwerks steht fest.

Auf der offiziellen „Twitter“-Seite des Quartetts rund um Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa heißt es, dass die Platte den Titel „The Album“ tragen und am 02. Oktober erscheinen wird. Eine Tracklist ist noch nicht bekannt, doch auf dem Album wird sich sicherlich auch ihr Hit „How You Like That“ befinden, der einen Klick-Rekord auf „YouTube“ aufstellte.

An „Ice Cream“ hat übrigens keine Geringere als Selena Gomez mitgewirkt.

Foto: (c) Universal Music