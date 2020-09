Bonnie Strange: Warum sie die falschen Männer anspricht

Nachdem sie sich im August letzten Jahres von „The Voice“-Kandidat Bobby Lies getrennt hat, ist Bonnie Strange wie es aussieht, Single.

Gegenüber „RTL“ verriet die 34-Jährige, dass es nicht einfach ist, den passenden Mann zu finden. Die meisten Männer sehen in ihr wohl nur eine Art Sex-Objekt, was auch an den vielen freizügigen Fotos liegen könnte, die das Model in den sozialen Medien postet. Sie sagte: „Ich spreche mit meinen Fotos eine bestimmte Zielgruppe an Männern an. (…) Ich spreche nicht die an, die ich gerne ansprechen würde, sondern ‚Instagram‘ spricht Leute an und die Männer, die mein ‚Instagram‘ sehen. (…) Ich bin halt nicht die, die den ganzen Tag Striptease für dich zu Hause im Bett macht. So bin ich nicht.“

Weiter erklärte das Model noch: „Also ich mag romantische Sachen, romantischen Sex, romantische Männer. Ich mag Männer wie aus Disney-Filmen. Ich mag Jungs, die gerne Tiere mögen, die ein bisschen nerdy sind und nicht die ganze Zeit Frauen auf ‚Instagram‘ antexten. Mein letzter Freund war so und der davor auch und der davor auch.“

Foto: (c) LooMee TV